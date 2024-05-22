خالد عباس: العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة الاستثمار والبطولات المهمة

كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن استضافة العاصمة الإدارية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر مساء اليوم.

وقال عباس، خلال كلمته في حفل افتتاح بطولة البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم ان العاصمة الإدارية أصبحت قبلة الاستثمار والبطولات المهمة، مشيرًا إلى أن الشركة ترعى المنتخب القومي لكرة القدم وسيتم الاعلان عن رعاية البعثة الأولمبية أيضا وهو ما يكشف عن دور العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة الإدارية نجحت بشكل كبير في جذب الاستثمارات من خلال مجموعة من العوامل الرئيسية وتضمنت هذه العوامل السياسات الاقتصادية المواتية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المميز، والمشاريع الكبرى المنفذة بنجاح، بالإضافة إلى الترويج القوي والشراكات الاستراتيجية.

وأكد أن نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات يعكس التفاؤل بمستقبلها كمركز اقتصادي وإداري مهم في مصر والمنطقة ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في العاصمة الجديدة من خلال استمرار تحسين البنية التحتية، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية والدولية.

وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نموذجًا ناجحًا للاستثمار الحكومي في تطوير مدينة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة.