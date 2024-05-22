خالد عباس: العاصمة الإدارية واحدة من أفضل المدن الذكية فى العالم

خلال جلسة المجتمعات المستدامة بالمنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة

• الدكتور طارق شوقي: الاستثمار في العنصر البشري أساس المجتمعات المستدامة

• المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية من أفضل المدن الذكية في العالم ببنيتها التحتية

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، أن الاستثمار في العنصر البشري أساس تكوين المجتمعات المستدامة الحفاظ على تلك المجتمعات.

وأوضح "شوقي" أنه لا يمكن تحقيق حياة كريمة بدون تعليم جيد وحر وكريم لأننا نود بأن نبني أجيالًا قوية وواعية جاهزة للمستقبل، وقد حققنا الكثير في مصر في هذا المجال، وإن لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق، مشيرًا إلي أن تطوير نظم التعليم وبالتالي الأجيال القادمة يعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما الإرادة السياسية المستدامة والإرادة العامة المستدامة، فلا بد أن المجتمع بأكمله يتمسك في حقة في تعليم جيد.

وأشار "شوقي" إلى أن خلال 10 أو 15 عامًا سيتغير شكل التعليم وسوف تختفي الطرق التقليدية بحد كبير وسيصبح التعليم متغيرًا ومرنًا وليس بالشيء الثابت أو الجامد كما هو الآن.

من جانبه، استعرض المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أبرز الأعمال التي قامت بها الشركة في جميع المجالات خاصة مجال التنمية المستدامة، وكيف أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أفضل المدن الذكية في العالم، مؤكدًا أن الشركة لا تعتمد فقط على تحقيق هدف الاستدامة، إنما حريصة على توفير جودة حياه عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المحاور المهمة التي تعتمد عليها الشركة في عملياتها المختلفة، وحققت فيها نجاحات ملموسة على أرض الواقع، على رأسها الاستدامة والبنية التحتية الذكية، وذلك من خلال الحصول على أفضل المعلومات من جميع أنحاء العالم، والتعاون مع الشركات التي تمتلك أكبر قدر من الخبرة في تلك المجالات، مع الاستعانة بالموارد اللازمة، وذلك بهدف تقديم مستوى عال وجودة حياة وخدمات أفضل للمواطنين والزوار.

وتطرق "عباس" إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلي أن هذا المشروع تحول من مجرد منطقة عبارة عن صحراء جرداء، إلى واحدة من أكثر المدن حول العالم التي تمتلك بنية تحتية ذكية، معبرًا عن فخره بأن العاصمة الإدارية أصبحت تحتضن المقرات الحكومية ومبنى البرلمان الجديد ومجمع البنوك، وغيرها من المباني التي تعمل بذكاء، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستقبلية من أجل التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى وتحقيق قصة نجاح جديدة.

بدوره، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة: "نعمل منذ أكثر من 5 سنوات على بناء المدن المستدامة في مصر وأنحاء العالم، وحين نفكر في بناء منازل نضع نصب أعيننا أن تكون منازل وبيوتًا لها روح وحياة وهي أصل الاستدامة، فهي تعد أساس عملنا في كل مشروعات التنمية.

وأكد "الحمامصي" أن أوراسكوم لديها التزام راسخ نحو تعزيز الاستدامة، والمسئولية المجتمعية، وشفافية الحوكمة على المدى الطويل، من أجل ِبناء مستقبل مستدام شامل عبر محفظتها المتنوعة من الوجهات، مُؤكّدًا مسارها المستمر الذي يُضع الناس والكوكب في مقدمة اهتماماتها.

من جانبها، أشارت نادين عكاشة من شركة سوديك: "لدينا برنامج للاستدامة، بدأنا في 2014 بوضع استراتيجية كاملة للاستدامة وفي 2021 انضممنا إلى المنتدى الاقتصادي وأصبحت لدينا مؤشرات أداء وتقارير سنوية للاستدامة، ونحن نفخر أن توظيفنا للطاقة الشمسية وصل إلى 95%. وقد وصلنا لتحقيق أكثر من 70% من أهدافنا فيما يخص الاستدامة".

وأكدت "نادين" ضرورة التركيز على تخفيض انبعاثات الكربون وتطوير سلاسل التوريد واعادة تأهيل منظومة ادارة النفايات في مصر حتى نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل.