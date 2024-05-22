"ماستر كارد" تستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على البطاقات المخترقة

قالت شركة ماستركارد الأربعاء إنها تتوقع أن تكون قادرة على اكتشاف اختراق أو قرصنة رقم بطاقة الائتمان أو بطاقات الخصم الخاصة بالأفراد وذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي.

في آخر تحديث لبرنامجها الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع، تقوم ماستركارد بدمج الذكاء الاصطناعي في تقنية التنبؤ بالاحتيال الخاصة بها والتي تتوقع أنها ستكون قادرة على رؤية الأنماط في البطاقات المسروقة بشكل أسرع والسماح للبنوك باستبدالها قبل أن يستخدمها المجرمون، حسبما قال يوهان جربر، نائب الرئيس التنفيذي للأمن والابتكار السيبراني في ماستركارد.

وقال جربر: إن "الذكاء الاصطناعي سيسمح بمعرفة المكان الذي ربما تعرضت فيه بيانات الاعتماد الخاصة بك للخطر، وكيف يمكننا تحديد كيفية حدوث ذلك، وكيف يمكننا معالجة هذا الموقف بسرعة كبيرة ليس فقط بالنسبة لك، ولكن أيضًا للعملاء الآخرين الذين لا يفعلون ذلك".

وقالت شركة ماستركارد التي يقع مقرها في بورتشيس، نيويورك، إنها تستطيع من خلال هذا التحديث الجديد استخدام أنماط أو معلومات سياقية أخرى، مثل الجغرافيا والوقت والعناوين، ودمجها مع أرقام بطاقات الائتمان غير الكاملة ولكن المخترقة التي تظهر في قواعد البيانات للوصول إلى يقوم حاملو البطاقات باستبدال البطاقة السيئة عاجلًا.

ويمكن الآن أيضًا استخدام الأنماط في الاتجاه المعاكس، مما قد يؤدي إلى استخدام مجموعات من البطاقات السيئة لرؤية التجار أو معالجي الدفع المحتمل تعرضهم للاختراق.

وقال جربر: "إن التعرف على الأنماط يتجاوز ما يمكن أن يفعله البشر من خلال الاستعلامات في قاعدة البيانات أو الطرق القياسية الأخرى".

بطاقات الائتمان المسروقة متاحة للشراء في شبكة الإنترنت المظلمة

ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز"، تطفو المليارات من أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المسروقة على شبكة الإنترنت المظلمة، وهي متاحة للشراء من قبل أي مجرم. تمت سرقة معظمها من التجار في خروقات البيانات على مر السنين، ولكن تمت سرقة عدد كبير أيضًا من المستهلكين المطمئنين الذين استخدموا بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم في محطة وقود خاطئة أو ماكينة صرف آلي أو تاجر عبر الإنترنت.

يمكن أن تظل هذه البطاقات المخترقة غير مكتشفة لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. فقط عندما تغوص شبكات الدفع نفسها في الويب المظلم للبحث عن الأرقام المسروقة بنفسها، أو عندما يعلم التاجر بحدوث اختراق، أو يتم استخدام البطاقة من قبل أحد المجرمين، تكتشف شبكات المدفوعات والبنوك أن مجموعة من البطاقات قد تتعرض للاختراق.

وقال جربر: "يمكننا الآن التواصل بشكل استباقي مع البنوك للتأكد من أننا نخدم هذا المستهلك ونحصل على بطاقة جديدة بين يديه حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بأقل قدر ممكن من التعطيل".

تحاول شبكات الدفع إلى حد كبير الابتعاد عن أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم "الثابتة" - وهي رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي يتم استخدامه عالميًا عبر جميع التجار - والانتقال إلى أرقام فريدة لمعاملات محددة. ولكن قد يستغرق الأمر سنوات حتى يحدث هذا التحول، خاصة في الولايات المتحدة حيث يميل اعتماد تكنولوجيا الدفع إلى التأخر.

في حين أن أكثر من 90% من جميع المعاملات الشخصية في جميع أنحاء العالم تستخدم الآن البطاقات الذكية، فإن الرقم في الولايات المتحدة أقرب إلى 70%، وفقًا لـ EMVCo، المنظمة التكنولوجية التي تقف وراء الشريحة في بطاقات الائتمان والخصم.

يأتي تحديث ماستركارد في الوقت الذي تبحث فيه منافستها الرئيسية، Visa Inc.، أيضًا عن طرق لجعل المستهلكين يتجاهلون رقم بطاقة الائتمان والخصم المكون من 16 رقمًا.

وأعلنت Visa الأسبوع الماضي عن تغييرات كبيرة في كيفية عمل بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة، مما يعني أن الأمريكيين سيحملون عددًا أقل من البطاقات المادية في محافظهم، وسيصبح رقم بطاقة الائتمان أو الخصم المكون من 16 رقمًا المطبوع على كل بطاقة غير ذي صلة بشكل متزايد.