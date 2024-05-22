القبض على تاجري سلاح في شبراخيت

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى الإتجار بالأسلحة النارية مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 22 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.