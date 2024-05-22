قيادى بمستقبل وطن: قرار اعتقال نتنياهو بداية تحرك من المجتمع الدولى لدعم القضية الفلسطينية

علق طارق الديب، القيادى بحزب مستقبل وطن، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، والقاضى باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قائلا: "الخطوة التاريخية والانتصار للعدالة الدولية حتى وإن تأخر كثيرا ولكنه خطوة تاريخية غير مسبوقة".

جرائم ضد الإنسانية

وأضاف القيادي بحزب مستقيل وطن، أن القرار استند لنصوص واضحة فى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافى الأول، التى تجرّم الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ويتفق ايضا مع نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، الذى يصنف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

فرض عقوبات أو استخدام القوة

وأشار طارق الديب، في بيان له، إلى أن فى حالة امتناع أى دولة عن التنفيذ وكانت قد عقدت ترتيبًا خاصًا أو اتفاقًا مع المحكمة عن التعاون، يحق للمحكمة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، وفقًا للمادة 87، لاتخاذ تدابير ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كفرض عقوبات أو استخدام القوة، متمنيا أن يكون هناك دعم من قبل مختلف الدول لقرار الجنائية الدولية حتى لا يكون القرار مجرد حبر على ورق.

يقف اليوم أمام اختبار حقيقى لمصداقيته

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن المجتمع الدولى يقف اليوم أمام اختبار حقيقى لمصداقيته، لإثبات أن العدالة لا تستثنى أحدًا، متمنيا أن يك ن القرار بداية حقيقة لوقف الحرب هلى الشعب الفلسطيني الاعزل ووقف قتل الأطفال والأبرياء.

أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الجنائية الدولية مارست إجراءات طبيعية فيما يخص قادة إسرائيل،

وقال: "أوامر الاعتقال من الجنائية الدولية هي البداية، والمحكمة الجنائية الدولية على طول تاريخها أثبتت قدرًا من المصداقية فيما يتعلق بعملها".