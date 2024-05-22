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النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الأربعاء 22-5-2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشغل بال المسلمين مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك معرفة النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الأربعاء 22-5-2024 عبر جوجل، بالتزامن مع قرب وقفة عرفة.

النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الأربعاء 22-5-2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الأربعاء 22-5-2024. 

النهاردة كام ذو القعدة 2024

تاريخ اليوم هجري يوافق 14 من  ذو القعدة 1445 هجرية

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:
تاريخ اليوم هجري: 14 ذو القعدة 1445 هجرية
التاريخ ميلادي: ٢٢ مايو ٢٠٢٤ م
التاريخ هجري شمسي:1 الجوزاء 1402 هجري شمسي.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2024

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، ومن المفترض أن سيأتي يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024 المقبل، وستكون وقفة عرفات في يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024.

موعد بدء العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

طبق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك، فأن تكون غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445 والموافق هذا العام في 7 يونيو 2024 ومنه سيبدأ صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وكذلك صيام يوم عرفة 2024.

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إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

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إجازات شهر يونيو 2024 وأيام عيد الأضحى المبارك

الاجازات الرسمية 2024 المتبقية

وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":
السبت 9 ذو الحجة
15 يونيه 2024
عيد الأضحى المبارك 
الأحد 10 ذو الحجة
16 يونيه 2024
عيد الجلاء 1956
الثلاثاء 12 ذو الحجة
18 يونيه 2024
ثورة 30 يونيه 2013 
الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024
يوم الإثنين 8 يوليو
بمناسبة رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 23 يوليو
عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
يوم الإثنين 16 سبتمبر
المولد النبوي الشريف
يوم الأحد 6 أكتوبر
عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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