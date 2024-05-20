النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024

نوفر للمواطنين النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024، حيث يبحث الكثيرين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل» العالمي، تزامنًا مع اقتراب عيد الكبير " عيد الأضحى" لعام 2024-1445، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024

وفي هذا الصدد، النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024، يصادف 12 ذو القعدة 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الاثنين:

يوافق 20 مايو 2024 م، في التاريخ الميلادي.

و يوافق 12 ذو القعدة 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يوافق 12 بشنس 1740 ق، في التاريخ القبطي.

العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، جاءت كالآتي:

• شهر يونيو 2024

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو.

إجازة عيد الأضحى: يوم الاثنين 17 يونيو، وحتي يوم 20 من نفس الشهر.

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو، يتم ترحيلها إلى يوم 4 يوليو.

• شهر يوليو 2024

رأس السنة الهجرية يوافق يوم 8 يوليو 2024.

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، يصادف 23 يوليو، يتم ترحيلها إلى الخميس 25 يوليو.

• شهر ديسمبر 2024

المولد النبوي الشريف: يصادف 16 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة يصادف 6 أكتوبر 2024 (من المقرر ترحيله إلى يوم 10 من نفس الشهر).

التاريخ الميلادي اليوم 2024

وفي هذا الصدد، يصادف اليوم العشرين من شهر مايو 2024، في التقويم الميلادي.

التاريخ القبطي اليوم 2024

وفي هذا الجانب، يوافق 12 بشنس 1740، وهو الشهر التاسع من التقويم المصري القبطى، هو أول أشهر موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة.

كام باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024

وفي هذا الإطار، يأتي أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 هو يوم الأحد بتاريخ 16-06-2024 ميلادي، والذي يصادف 1445-12-09 هجري، لذا يتبقي نحو 27 يوم فقط.