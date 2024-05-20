الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النهاردة كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024

ذو القعدة
ذو القعدة

نوفر للمواطنين النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024، حيث يبحث الكثيرين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل» العالمي، تزامنًا مع اقتراب عيد الكبير " عيد الأضحى" لعام 2024-1445، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024

وفي هذا الصدد، النهارده كام ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024، يصادف 12 ذو القعدة 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الاثنين:

يوافق 20 مايو 2024 م، في التاريخ الميلادي.
و يوافق 12 ذو القعدة 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
و يوافق 12 بشنس 1740 ق، في التاريخ القبطي.

العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، جاءت كالآتي:

• شهر يونيو 2024

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو.
إجازة عيد الأضحى: يوم الاثنين 17 يونيو، وحتي يوم 20 من نفس الشهر.
ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو، يتم ترحيلها إلى يوم 4 يوليو.

أسعار الأضاحي اليوم 20 مايو 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

• شهر يوليو 2024

رأس السنة الهجرية يوافق يوم 8 يوليو 2024.
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، يصادف 23 يوليو، يتم ترحيلها إلى الخميس 25 يوليو.

• شهر ديسمبر 2024

المولد النبوي الشريف: يصادف 16 سبتمبر.
عيد القوات المسلحة يصادف 6 أكتوبر 2024 (من المقرر ترحيله إلى يوم 10 من نفس الشهر).

التاريخ الميلادي اليوم 2024

وفي هذا الصدد، يصادف اليوم العشرين من شهر مايو 2024، في التقويم الميلادي.

التاريخ القبطي اليوم 2024

وفي هذا الجانب، يوافق 12 بشنس 1740، وهو الشهر التاسع من التقويم المصري القبطى، هو أول أشهر موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة.

كام باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024

وفي هذا الإطار، يأتي أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 هو يوم الأحد بتاريخ 16-06-2024 ميلادي، والذي يصادف 1445-12-09 هجري، لذا يتبقي نحو 27 يوم فقط.

اقرأ أيضًا 

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه

أكثر من أسبوع.. إجازة عيد الأضحى 2024

النهارده كام ذو القعده 2024 ورقة نتيجة الاثنين 20-5-2024 كام ذو القعدة 2024 ورقة نتيجة اليوم العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2024 التاريخ الميلادي اليوم 2024 التاريخ القبطي اليوم 2024 كام باقي علي عيد الأضحى المبارك 2024

مواد متعلقة

النهاردة كم ذو القعدة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)