الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضعف تمثيل الوزارة باجتماع سياحة النواب يؤجل اعتماد موازنة "الطيران"

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها اليوم، إرجاء مناقشة موازنة وزارة الطيران المدني للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وذلك بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع.

وتسبب ذلك الأمر  في استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.

 

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وأدى ذلك إلى قيام رئيسة اللجنة بإرجاء الاجتماع لموعد آخر لحين حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله على المستوى المطلوب.

لجنة السياحة والطيران مجلس النواب النائبة نورا على الطيران المدني اللجنة

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