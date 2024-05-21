الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصري الديمقراطي" يرحب بقرار الجنايات الدولية ضد نتنياهو: اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار المدعي العام  لمحكمة الجنايات الدولية (كريم خان) بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاع جيش الاحتلال (يواف غالانت) بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق العدوان الحالي على شعب فلسطين، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني ونرحب بطلبه من هيئة قضاة محكمة الجنايات الدولية إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا أحد محصن من القانون الدولي.


واعتبر الحزب، أن هذه خطوة هامة في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبها حكام وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها كما أن توجيه تهم واضحة ضد رئيس وزراء ووزير دفاع دولة الاحتلال بمثابة اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي والعدالة الدولية. 

 

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في ذات الوقت، يستغرب الحزب  توجيه المدعي العام تهمًا للضحية في الوقت الذي لم تشمل لائحة الاتهام جرائم موصوفة أخرى يرتكبها الاحتلال بما فيها الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري والتعذيب والفصل العنصري. 


وطالب الحزب الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي بتوحيد كل الجهود للعمل على استكمال الإجراءات والدفوعات القانونية ودفع المحكمة الدولية لمحاكمة ومحاسبة قيادات دولة الاحتلال على كل ما ارتكبوه من جرائم تخضع لولاية المحكمة، ولتوظيف هذا الحراك الدولي القانوني المفصلي لصالح إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني ونيل الحقوق الوطنية كافة.

 

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نتنياهو جيش الاحتلال ظام روما الجنايات الدولية كريم خان

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