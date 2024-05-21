مدير أوقاف المرج يجتمع بخطباء المكافأة والمتطوعين (صور)  

اجتمع الشيخ مصطفى مبارك مدير إدارة أوقاف المرج بخطباء المكافأة والمتطوعين بمسجد الخلفاء الراشدين بإدارة أوقاف المرج، بحضور الأستاذ الدكتور مصباح منصور وكيل كلية أصول الدين جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر.

أوقاف المرج: الخطباء يجب أن يتمتعوا بثقافة عالية

وأكد "مبارك" على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة وتوجيهات المديرية، وأن يتمتع الخطيب بثقافة عالية وأن يكون كثير الاطلاع صاحب بصيرة.

و أشار "مبارك" إلى ضرورة تحديث الخطباء لملفاتهم وضرورة الإشراف علي المساجد والزوايا المكلفين بها، والتنبيه على صكوك الإطعام التابعة لوزارة الأوقاف وقيمتها 400 جنيه يخصص جزء منها للأشقاء في غزة وصكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف وقيمتها 6000 جنيه المستورد السوداني والبلدي وقيمته 8500ج.

أحد أيام الله تبارك وتعالى

فى سياق آخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المؤتمر الأول لأهل القرآن هو أحد أيام الله تبارك وتعالى، وسيتم عقد مؤتمر كبير عن السنة النبوية في الثامن من يونيو المقبل، وبعده مؤتمر حول ضوابط الاجتهاد والتجديد.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة، أنه تم اعتماد ١٢ قارئًا بالإذاعة للمرة الأولى في تاريخها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأهل القرآن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تكثف جهودها لخدمة القرآن الكريم تعليمًا وتفسيرًا، كاشفا أنه سيتم التوسع في أنشطة المقارئ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كبار القراء.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه تم التحقق من الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل أن تتم قراءتها في مسجدي سيدنا الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنهما.