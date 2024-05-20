وزير الأوقاف: الأوقاف و"المركزي للتنظيم والإدارة" حريصان على اختيار أفضل الكفاءات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اختبارات مسابقة الأئمة بجميع مراحلها تتم بنزاهة وشفافية واضحة، وأن هدفنا اختيار أفضل الكفاءات، وأن الأسئلة وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات، مضيفًا أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا، ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الدقة.

وأكد وزير الأوقاف أن الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية من خلال الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال.

من جانبه أشاد النائب رياض عبد الستار بجهود وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنها لا تألوا جهدًا في توصيل رسالة الإسلام الوسطي المستنير، وإقامة دورات تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات لرفع مستواهم العلمي، وتكوين أجيال تتمتع بالفكر الوسطي بعيدًا عن التطرف.

وأشادت النائبة شيماء محمود بجهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم، وعقد المقارئ القرآنية المتنوعة، وحلقات الذكر، وتحفيظ القرآن الكريم، والتي أحيت حب القرآن الكريم في قلوب الأطفال.