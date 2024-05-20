الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف: الأوقاف و"المركزي للتنظيم والإدارة" حريصان على اختيار أفضل الكفاءات

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اختبارات مسابقة الأئمة بجميع مراحلها تتم بنزاهة وشفافية واضحة، وأن هدفنا اختيار أفضل الكفاءات، وأن الأسئلة وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات، مضيفًا أن الإمامة من الوظائف التي تتطلب تميزًا كبيرًا، ويتم الاختيار وفق أسس عالية من الدقة.

txt

وزير الأوقاف يكشف كواليس مسابقة الأئمة

وأكد وزير الأوقاف أن الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل بمصداقية من خلال الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الشفافية والنزاهة في تعيين الأئمة والعمال.

من جانبه أشاد النائب رياض عبد الستار بجهود وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنها لا تألوا جهدًا في توصيل رسالة الإسلام الوسطي المستنير، وإقامة دورات تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات لرفع مستواهم العلمي، وتكوين أجيال تتمتع بالفكر الوسطي بعيدًا عن التطرف.

وأشادت النائبة شيماء محمود بجهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم، وعقد المقارئ القرآنية المتنوعة، وحلقات الذكر، وتحفيظ القرآن الكريم، والتي أحيت حب القرآن الكريم في قلوب الأطفال.

وزير الأوقاف 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشفافية

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)