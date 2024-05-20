الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة قابيل: الاهتمام الزائد بزميلة العمل يعتبر "تحرش"

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن من أمن العقوبة أساء الأدب، نحن لدينا قانون حازم لمواجهة التحرش وبه عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، مشيرًا إلى أن أى سيدة تتعرض للتحرش لا بد أن تذهب للجهات المنوطة والمختصة، ولا تسكت ولا تخاف، فلدينا دولة تحمى أبناءها.

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وتابع العالم الأزهري: "أوعى تخافى وتقولى هيقولوا لبسك شكله، لا يوجد مبرر للتحرش سواء سيدة محجبة أو غير محجبة أو لبسها محتشم أو خلافه، فلدينا حرية، هناك نوع من أنواع التحرش وهو الاهتمام الزيادة، وده بيكون فى العمل غالبًا، كنتى فين اتأخرتى ليه النهارده، بتعملى إيه، وده ممكن يضايقها وليس ما بينهم ما يدعو لهذا".

واستكمل: "فى ناس بتدخل من باب التعارف والاهتمام الزائد من أجل الارتباط أو خلافه، فبيهتم بزيادة ومفيش ما بينهم ما يدعو لهذا، لو عاوز يرتبط بها يعرف اسمها وسنها وهل مناسبة له ولا لأ، ويذهب لوالدها يخطبها منه".

وأضاف: "فى بعض الدول مستحيل حد يفكر فى التحرش أو التعدى، لأنه يعرف إن العقاب سيكون رهيبًا، إحنا عاوزين نتعامل مع بعض بإنسانية واحترام".

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 علماء الأزهر الشريف مواجهة التحرش السجن المؤبد الازهري

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