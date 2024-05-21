خالد الجندي: القرآن غيور على القراء وعليهم ألا ينشغلوا بغيره

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القراء في حالة جهاد دائمة بكتاب الله عز وكل، وقوة ناعمة لريادة مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، أن بعض الدول غزت أصوات قرائها في بعض الأحيان وانتشرت وتسيّدت وغابت الريادة بعض الشئ عن جمهورية مصر العربية، والآن جاء دور القراء المصريين لاستعادة هذه الريادة مرّة أخرى.



وأشار إلى أنّ القراء ممثلين لوَحي المولى عز وجل، مشددًا على أنه يجب على القراء عدم الانشغال بغير كتاب الله، فالقرآن غيور عليهم.