الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندي: القرآن غيور على القراء وعليهم ألا ينشغلوا بغيره

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القراء في حالة جهاد دائمة بكتاب الله عز وكل، وقوة ناعمة لريادة مصر.

txt

وزير الأوقاف: الأوقاف و"المركزي للتنظيم والإدارة" حريصان على اختيار أفضل الكفاءات

وأضاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، أن بعض الدول غزت أصوات قرائها في بعض الأحيان وانتشرت وتسيّدت وغابت الريادة بعض الشئ عن جمهورية مصر العربية، والآن جاء دور القراء المصريين لاستعادة هذه الريادة مرّة أخرى.


وأشار إلى أنّ القراء ممثلين لوَحي المولى عز وجل، مشددًا على أنه يجب على القراء عدم الانشغال بغير كتاب الله، فالقرآن غيور عليهم.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية كتاب الله أهل القرآن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

هل تعرض نهضة بركان لظلم تحكيمى أمام الزمالك؟ جهاد جريشة يُجيب

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

انتشال 6 فتيات.. تفاصيل جديدة حول حادث "معدية أبوغالب" (صور)

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟