خالد الجندي: الفقه الافتراضي لولاه ما تحضرت الحياة وما آمن الناس معاشهم

قال الشيخ خالد الجندي، إن الأجيال القادمة هي التي تعلمنا الآن وليس نحن من نعلمهم، لافتا إلى أن التفسير العلمي لكل قضية يختلف من عصر لآخر، وذلك ينطبق على الأمور والأحكام الدينية.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الرؤية الواسعة لمفاهيم القرآن جعل هناك مايسمى "بالفقه الافتراضي"، حيث أن الفقهاء وصلوا إلى درجة أن يفترضوا الشئ قبل أن يحدث.

وتابع: "التصور والافتراض هو الذي سار عليه الفقه، والفقهاء مع أي مسألة فقه افترضوا عدة أمور، فهناك هناك أئمة وفقهاء من 1000 سنة افترضوا مسألة الطيران مثل الإمام الشاطبي، فنحن لدينا فقه سابق لعصره".

وأوضح أن كل كتب الفقه حينما تفترض مسائل فقهية يحضروا كل أنواع الاحتمالات، وسبقهم النبي حينما افترض تقارب الأزمنة، وهو ما نعيشه اليوم، وسألوه الصحابة عن موقيت الصلاة، قال النبي اقدروا لكل شئ قدره.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن الفقه الافتراضي لولاه ماتحضرت الحياة، وماوجدت التكنولوجيا وما آمن الناس معاشهم، مشيرا إلى أن على مستوى مختلف الأديان لم يطالب دين غير الإسلام بتجديده لأنه الوحيد المستهدف دون غيره، نظرا لانتشاره السريع والمرعب في قلوب الكافرين.