حصاد الزراعة في أسبوع.. ضبط لحوم ودواجن غير صالحة (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٦ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٤ حتى ٢٠ مايو.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية في مركز أبو النمرس، لدعم مربي المنطقة، حيث تم تقديم خدمات الفحص والعلاج للماشية والطيور مجانًا. كما تم تنظيم ندوات إرشادية حول مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج والوقاية منها، وأهمية التأمين الصحي على الماشية. وعُقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية حول توريد محصول القمح، فضلاً عن المعاملات والممارسات الزراعية لمحصول الذرة. كما تم متابعة حملة مكافحة القوارض بعد المحاصيل الشتوية في مركز بنها.

وتابعت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، زياراتها للإدارات الزراعية والحقول، وعقدت ندوات ولقاءات توجيهية، كما تم تنفيذ زيارات إلى (21) منزل للوقاية من القوارض، وعُقدت (12) ندوة حقلية وقروية وتدريبية ولقاءات حقلية في مراكز المحافظة. وتم أيضًا إزالة (23) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، ونفذت قافلة زراعية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية حول إنتاجية الذرة الشامية ومقاومة آفاتها.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة بيطرية شاملة بالمجان بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الفصيلة الخيلية والمجتمع المدني بالإدارة البيطرية بمنيا القمح. وشنت المديرية 27 حملة تم خلالها المرور على 49 سوقًا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط حوالي 4 طن و624 كجم من لحوم الذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفرومة وأسماك في حالات مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الإنساني. كما تم تحصين 662,348 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 12,380 حيوانًا.

بينما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، في احتفالية يوم حصاد القمح تحت عنوان الغذاء للمستقبل"، بمشاركة عدد كبير من المزارعين في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، مؤتمر للاحتفال بحصاد محصول القمح، ومتابعه عمليات التوريد، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان (تداول محصول البطاطس)، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد وتوريد القمح للشون والصوامع، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما واصلت المديرية متابعتها عمليات زراعة الأرز، كما تم عقد ندوة إرشادية حول مكافحة دودة الحشد الخريفية لمزارعي الذرة الشامية، كما عقدت المديرية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها للحصاد والتوريد، كما تم المرور على المشروعات التابعة للمجلس الزراعي، والمرور على مساحة الزراعات داخل الادارة والمنزرعة فاصوليا، كما تم المرور على حقل الوحدة للاستعداد لزراعة الموسم الصيفي، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل ومتابعة التكليفات، كذلك تم أعمال المدارس الحقلية، فضلا عن متابعة الأعمال والأنشطة بمزارع مدينة رأس سدر، كما تم عقد عدة زيارات لعدد من المزارع بمدينة دهب ومتابعة الزراعات، كما تم الإشراف على تركيب بعض شبكات الري لدى عدد من المزارعين.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بحافظة الفيوم، حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 80 كجم لحوم وسجق وكبدة مجمدة وقطع دجاج غير صالح للاستهلاك الادمي ناحية بندر الفيوم وتم التحفظ على المضبوطات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة عمليات توريد الاقماح بمطاحن نزلة عبد اللاه.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية وقائية إرشادية علاجية بقرية أشروبة التابعة لإدارة بني مزار والعزب التابعة والمجاورة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد (٧١٥ حالة) رأس ماشية، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، اعمال الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بقريه سلامونى - مركز اخميم.

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