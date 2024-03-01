التحفظ على 2649 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 2649 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وقاد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والجهات المعنية، خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية، وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها، بإجمالي 2649 عبوة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.