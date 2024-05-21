الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لجنين ومخيمها لـ7 شهداء و9 مصابين

شهداء جنين
شهداء جنين

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم ومدينة جنين إلى 7 شهداء، بينهم طبيب ومعلم وطالب، وأصيب 9 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 7 مواطنين، وإصابة 9 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

 

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عاجل.. استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة جنوب جنين بالضفة

استشهاد رئيس قسم الجراحة فى مستشفى جنين

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر: من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبومويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله. 

سيارة المدرس

طلاب مدارس بين المصابين فى جنين

فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول الطواقم الطبية إليهم.

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ماذا قال جيش الاحتلال حول الغارة الجوية الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية؟

ووفقا للمصادر الأمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيّرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

مديرة التعليم فى جنين: تم إخلاء جميع المدارس فى جنين ومخيمها 

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين، سلام الطاهر، إنه تم إخلاء جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها، باستثناء بعض الطلاب في مدرستي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة «مستعربون»، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تمركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، حسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

جنين العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال

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