حزب الله اللبنانى: استهدفنا موقع المالكية بالأسلحة المناسبة ودمرناه

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف التجهيزات ‌التجسسية في موقع المالكية على الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

وقال الإعلام الحربي في حزب الله، قبل قليل: “استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 ظهر اليوم، التجهيزات ‌‏التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها”.‏

الشمال الإسرائيلي أصبح منطقة عمليات بعد تصريحات وزير مالية الاحتلال



وسبق، وقال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تطورًا نوعيًا لافتًا في العمليات التي ينفذها حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن الشمال الإسرائيلي أصبح للمرة الأولى منطقة عمليات لحزب الله اللبناني، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الأخيرة.

فيما علق وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، على تصريحات بتسئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي حول شن حرب على جنوب لبنان.

وقال ليبرمان: كان على الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر أن تستعد لإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، والسؤال المطروح الآن هو من هي بالضبط القوات التي ستفعل ذلك، جنود الاحتياط الذين مضى على وجودهم في الاحتياط أكثر من 7 أشهر، أم الجنود النظاميون الذين لم يروا المنزل منذ بداية الحرب؟.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، إنه يجب إخضاع حزب الله اللبناني، وشن حرب في العمق اللبناني.

وتابع سموتريتش: "أطالب بإنذار نهائي للحزب ودخول بري إلى جنوب لبنان إذا لم يمتثل وخلق منطقة أمنية عازلة"، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

وقال سموتريتش: أعتقد أن إسرائيل في طريقها إلى الحرب مع حزب الله، فهو أمر لا مفر منه، على حد قوله.

وهدد الوزير المتطرف بأنه إذا لم يستجب حزب الله لمطالب إسرائيل، فعليها شن حرب في العمق اللبناني.