"ليبرمان" يرد على تصريحات "سموتريتش" حول شن حرب على جنوب لبنان

علق وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، على تصريحات بتسئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي حول شن حرب على جنوب لبنان.

وقال ليبرمان: كان على الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر أن تستعد لإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، والسؤال المطروح الآن هو من هي بالضبط القوات التي ستفعل ذلك، جنود الاحتياط الذين مضى على وجودهم في الاحتياط أكثر من 7 أشهر، أم الجنود النظاميون الذين لم يروا المنزل منذ بداية الحرب؟.

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يطالب بشن حرب في العمق اللبناني ويحذر حزب الله

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، إنه يجب إخضاع حزب الله اللبناني، وشن حرب في العمق اللبناني.

وتابع سموتريتش: "أطالب بإنذار نهائي للحزب ودخول بري إلى جنوب لبنان إذا لم يمتثل وخلق منطقة أمنية عازلة"، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

وقال سموتريتش: أعتقد أن إسرائيل في طريقها إلى الحرب مع حزب الله، فهو أمر لا مفر منه، على حد قوله.

وهدد الوزير المتطرف أنه إذا لم يستجب حزب الله لمطالب إسرائيل، فعليها شن حرب في العمق اللبناني.

إعلام إسرائيلى: نتنياهو يلتقى برؤساء المستوطنات الشمالية لبحث الوضع الأمنى على الحدود اللبنانية

وسبق، وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلتقي اليوم رؤساء المستوطنات الشمالية، لبحث الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن حرب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بـ12 عملية مباشرة ودقيقة.

وتأتي تلك الاستهدافات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الفلسطينية الصامدة.