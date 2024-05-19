"الصحة العالمية": إمدادات الأدوية والوقود منخفضة للغاية بغزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأحد، إنه مع استمرار إغلاق معبر رفح منذ 6 مايو الجاري، أصبحت إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية.

وأضاف جيبريسوس، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس، اليوم، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة، والقصف المكثف، وعدم مرور المساعدات عبر غزة، عوامل تعرض حياة المدنيين وصحتهم لخطر جسيم.

وأعرب مسئول الصحة العالمية عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وزيادة تدفق المرضى المصابين إليه، نظرا لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية.

وتابع جيبريسوس: "نعجز عن وصف الوضع في غزة، لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام للمدنيين هناك".