الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأغذية العالمى" يحذر من تصعيد القتال فى شمال غزة

غزة
غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الأحد، الحاجة لوصول آمن ومستدام، للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة.

وحذر البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، من أن "تصعيد القتال في شمال غزة سيعرض الوصول إلى معبر بيت حانون للخطر، ويهدد التقدم المحرز في إيصال المزيد من المساعدات إلى شمال القطاع".

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الحرب على غزة.. توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين المنقولين إلى مصر

قصف عدد من المنازل واستشهاد 31 شخصًا.. حصيلة الأحداث المأساوية فى غزة

وشهدت الساعات الماضية في قطاع غزة سلسلة من الأحداث المأساوية، حيث قصفت قوات الاحتلال عددا من المنازل والمدارس في مناطق مختلفة، اليوم الأحد.

وتم استهداف عائلة حسان في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وفاة 31 شخصًا وانتشالهم من تحت الأنقاض.

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قصف عدد من المنازل واستشهاد 31 شخصًا.. حصيلة الأحداث المأساوية فى غزة

 

الأغذية العالمي قطاع غزة المجاعة معبر بيت حانون الاحتلال

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