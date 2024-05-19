قصف عدد من المنازل واستشهاد 31 شخصًا.. حصيلة الأحداث المأساوية فى غزة

شهدت الساعات الماضية في قطاع غزة سلسلة من الأحداث المأساوية، حيث قصفت قوات الاحتلال عددا من المنازل والمدارس في مناطق مختلفة، اليوم الأحد.

وتم استهداف عائلة حسان في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وفاة 31 شخصًا وانتشالهم من تحت الأنقاض.

كما ارتفعت حصيلة الضحايا جراء قصف منزل ومدرسة في حي الدرج بمدينة غزة إلى 13 شهيدًا، بينهم أطفال.

وفيما يتعلق بالقصف الجوي، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة خلال قيامهما بجمع الحطب، كما تم تسجيل وفاة شخصين في محيط مكتب البريد بمخيم جباليا، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاد تجريف محيط مستشفى العودة شمالي القطاع.

وشهدت مناطق مختلفة أيضًا قصفًا مدفعيًا عنيفًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال وأطلقت النار في مناطق مختلفة من مخيم جباليا، وشهد حي القصاصيب في المخيم الشمالي قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وفي سياق متصل، تعرضت منطقة بني سهيلا، شرق خان يونس، لانفجار جسم من مخلفات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة شخصين. يُذكر أن هذه الأحداث تأتي في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف واستمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع.