هل تم اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عودته من أذريجان؟

تعرضت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث، شمال غرب البلاد، وسط تكهنات بأن الحادث محاولة لإغتيال الرئيس الإيراني.

هل تم اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟

وكشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، كواليس حادث طائرة الرئيس الإيراني، مؤكدا أن هناك هبوطا اضطراريا لمروحية ضمن موكب الرئيس.

وهناك تضاربا في المعلومات التي تأتي من وكالات الأنباء الإيرانية، مشيرة إلى أن هناك أنباء تفيد بأن فرق البحث وصلت لمكان سقوط الطائرة، ومنذ قليل تواترت معلومات أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بخير وتحرك برًا إلى منطقة تبريز، لكن لا توجد معلومات مؤكدة، وجميع المعلومات من وكالات أنباء إيرانية.

وانتشر فرق الإنقاذ والإسعاف في منطقة الحادث الذي أشار البعض أنه محاولة اغتيال الرئيس الإيراني خلال عودته من أذربيجان.

وكشفت وكالة تسنيم نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني أن عملية البحث صعبة ولا يمكن استخدام المسيرات والمروحيات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

إسرائيل تنفي محاولة اغتيال الرئيس الإيراني

من جانبها، نفت إسرائيل مسئوليتها عن حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، إنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني.

يأتي النفي الإسرائيلي عقب تقارير أشارت أن الحادث مدبرا وكان محاولة لاغتيال الرئيس الإيراني.

سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني

وأكد التليفزيون الإيراني أن تحطم مروحية الرئيس رئيسي كان بسبب الظروف الجوية السيئة ولا يمكن تأكيد إصابة أو وفاة الركاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف االتليفزيون الإيراني، أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة، وأن مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

من جانبه، أعرب إلهام علييف رئيس أذربيجان، عن بالغ القلق بسبب التقارير التي تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني قامت بهبوط اضطراري، ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.