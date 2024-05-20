الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب الجبل الأخضر

الزمالك
الزمالك

بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" باستلام ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ72 ساعة، تقرر نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل إلى ملعب ستاد المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي نظيره فريق باب سواقة في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الأميرة السمراء بعد انتهاء مواجهة الذهاب السبت الماضي برادس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك، الخميس المقبل، في ختام الأسبوع الرابع والعشرين، بمسابقة الدوري على ملعب ستاد الجبل الأخضر، في تمام السابعة مساءً.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره إنبي في آخر جولاته بالدوري بهدف نظيف تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق بقيادة طلعت يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، على الهواء مباشرة.

كاف الزمالك ملعب الجبل الأخضر مودرن فيوتشر الاهلى

مواد متعلقة

بعد التتويج بالكونفيدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك الفترة المقبلة؟

وديًا.. مودرن فيوتشر يهزم النجوم بثلاثية استعدادًا للزمالك

مودرن فيوتشر يحقق فوزًا قاتلًا على إنبى فى الدورى الممتاز

إنبى يستضيف مودرن فيوتشر فى مباراة دخول المربع الذهبى بدورى نايل

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)