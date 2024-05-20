نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب الجبل الأخضر

بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" باستلام ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ72 ساعة، تقرر نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل إلى ملعب ستاد المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي نظيره فريق باب سواقة في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الأميرة السمراء بعد انتهاء مواجهة الذهاب السبت الماضي برادس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك، الخميس المقبل، في ختام الأسبوع الرابع والعشرين، بمسابقة الدوري على ملعب ستاد الجبل الأخضر، في تمام السابعة مساءً.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره إنبي في آخر جولاته بالدوري بهدف نظيف تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق بقيادة طلعت يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ختام الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، على الهواء مباشرة.