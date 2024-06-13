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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2025"، المُقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، في دولة المغرب، بمشاركة 48 منتخبًا.

موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا، أكد خلاله تقسيم 48 منتخبًا إفريقيًا، بما في ذلك المتأهلين من الدور التمهيدي، إلى 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وكانت المنتخبات المتأهلة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان).

وأشار "كاف"، إلى أنه سيتم إجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل، بحضور نخبة من أساطير "كاف"، وممثلي الفرق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية للمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم قرعة تصفيات كان 2025، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت مصر والسعودية.

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المنتخبات المُشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

وتشارك في التصفيات منتخبات "كوت ديفوار - مصر - الجزائر - أنجولا - بنين - بوتسوانا - بوروندي - الكاميرون - الرأس الأخضر - جمهورية أفريقيا الوسطى - تشاد - جزر القمر - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية - إيسواتيني – إثيوبيا".

وتشمل كذلك منتخبات "المغرب – تونس - الجابون – جامبيا – غانا – غينيا - غينيا بيساو – كينيا – ليسوتو – ليبيريا – ليبيا – مدغشقر – ملاوي – مالي – موريتانيا – موزمبيق – ناميبيا – النيجر – نيجيريا – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – سيراليون - جنوب أفريقيا - جنوب السودان - السودان - تنزانيا - توجو - أوغندا - زامبيا – زيمبابوي".

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس أمم إفريقيا في سبتمبر 2024، من أجل تحديد أول 24 دولة تتنافس على لقب المسابقة.

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