بعد التتويج بالكونفيدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك الفترة المقبلة؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك العديد من المواجهات الصعبة والقوية الفترة المقبلة بمسابقتي دوري نايل وكأس مصر (نسخة 2023/ 2024).

يأتي ذلك، بعد نجاح الفارس الأبيض، في خطف النجمة الثانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ أبناء ميت عقبة، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والهزيمة خارج الديار بنتيجة 2/1، والفوز أمس، بهدف نظيف، على ملعب الرعب (القاهرة الدولي).

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة بعد التتويج القاري

الخميس 23 مايو الجاري

الزمالك & مودرن فيوتشر .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

ختام الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل (نسخة 2023 /2024).

وكان الزمالك، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.

الإثنين 27 مايو الجاري

الاتحاد السكندري & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكان الزمالك، حقق الفوز بثلاثية نظيفة في مواجهة الدور الأول.

سجل ثلاثية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو (هدفين)، وناصر ماهر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك الفارس الأبيض 8 مباريات مؤجلة أمام كل من.. سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

الخميس 30 مايو الجاري

الزمالك & بروكسي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023 /2024).

وتواجه المباراة شبح التأجيل لأجل غير مسمى.

وخسر الزمالك لقب كأس مصر الموسم الماضي، أمام غريمه التقليدي الأهلي، بثانية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالمملكة السعودية.