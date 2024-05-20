الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التتويج بالكونفيدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك الفترة المقبلة؟

الزمالك بطلا للكونفيدرالية
الزمالك بطلا للكونفيدرالية

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك العديد من المواجهات الصعبة والقوية الفترة المقبلة بمسابقتي دوري نايل وكأس مصر (نسخة 2023/ 2024).

يأتي ذلك، بعد نجاح الفارس الأبيض، في خطف النجمة الثانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ أبناء ميت عقبة، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والهزيمة خارج الديار بنتيجة 2/1، والفوز أمس، بهدف نظيف، على ملعب الرعب (القاهرة الدولي).

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة بعد التتويج القاري

الخميس 23 مايو الجاري 

الزمالك & مودرن فيوتشر .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

ختام الجولة الرابعة والعشرين بدوري نايل (نسخة 2023 /2024).

وكان الزمالك، حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي.

الإثنين 27 مايو الجاري 

الاتحاد السكندري & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكان الزمالك، حقق الفوز بثلاثية نظيفة في مواجهة الدور الأول.

سجل ثلاثية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو (هدفين)، وناصر ماهر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك الفارس الأبيض 8 مباريات مؤجلة أمام كل من.. سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

الخميس 30 مايو الجاري

الزمالك & بروكسي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023 /2024).

وتواجه المباراة شبح التأجيل لأجل غير مسمى.

وخسر الزمالك لقب كأس مصر الموسم الماضي، أمام غريمه التقليدي الأهلي، بثانية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالمملكة السعودية.

الزمالك دوري نايل الكونفيدرالية الأفريقية كاس مصر مباريات الزمالك المقبلة

مواد متعلقة

عقب التتويج بالكونفيدرالية.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة

جوزيه جوميز: جمهور الزمالك يستحق التتويج بالكونفيدرالية

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

الزمالك يتوج بالكنفدرالية 2024 (بث مباشر)

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا