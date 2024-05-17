الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وديًا.. مودرن فيوتشر يهزم النجوم بثلاثية استعدادًا للزمالك

وديًا فيوتشر والنجوم
وديًا فيوتشر والنجوم

فاز فريق مودرن فيوتشر، على فريق النجوم بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك، الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

وبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، محمد ربيعة، طارق طه.

خط الوسط: عمرو السيسي، أحمد كباكا، محمد محمود، إيبا، كجالي درامي.

خط الهجوم: علي ياسر.

وشارك خلال اللقاء الثنائي أحمد يحيى ومحمد زعلوك 

أحرز أهداف مودرن فيوتشر الثلاثة كل من علي ياسر وارنولد ايبا وكجالي درامي، على التوالي في الدقائق 12 و14 و54 من عمر المباراة.

من جانب آخر، نجح مودرن فيوتشر في استعاد نغمة الانتصارات مجددا، عقب الفوز على إنبي بهدف نظيف، أمس الخميس، في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

وكانت المباراة بمثابة الظهور الرسمي الأول، للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة طلعت يوسف، بعدما تولى المسئولية خلفا لتامر مصطفى، الذي اعتذار عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و5 هزائم، حيث خاض 21 مباراة فقط.

ويمتلك مودرن فيوتشر، مباراتين مؤجلتين أمام الجونة والأهلي، من الجولتين الحادية عشرة والسابعة عشرة، يقامان في وقت لاحق.

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