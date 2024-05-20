طبيب مزيف.. الداخلية تتصدى للمراكز العلاجية الوهمية.. وهذه عقوبة القانون

طبيب مزيف.. حتى مهنة ملائكة الرحمة أصبح المحتالون والمزيفون يلجأون لها للتربح على حساب أرواح المواطنين بدلًا من نجدتهم والعمل على إحيائهم بالطب والدواء ليكون مصيرهم في النهاية التشويه والإصابة وقد يصل الأمر أحيانًا للقتل.

خلال التقرير التالي، نرصد منتحلين صفة أطباء تمكنت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية من القبض عليهم.. والعقوبة المقررة عليهم وكيف نظم القانون مزاولة مهنة الطب.

غلق عيادة جلدية بدون ترخيص في مدينة نصر

قبل يومين، أغلقت وزارة الداخلية عيادة غير مرخصة بمدينة نصر يديرها منتحل صفة طبيب تورط بالإهمال والتسبب في تشويه جلد العديد من المترددين عليها في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر.

وتبين أن المتهمين أداروا محلًا عامًا كعيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدًا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها.

كما تبين أن عاطل انتحل صفة طبيب جلدية وكان يعالج المترددين، وتم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

ووجهت لهم تهم انتحال صفة طبيب، واستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستعراض القوة والنفوذ.

ضبط مركز إدمان في الإسكندرية بدون ترخيص

وفي الإسكندرية، تم ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص يديرها مسجلين خطر وتبين أن بها العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أطرا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية.

حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب بالشرقية

وانتحل شاب حاصل على دبلوم فني صناعى، صفة طبيب مخ وأعصاب في محافظة الشرقية، حيث يتردد عليه عدد كبير من المرضى يوميًا، وتبين أن المتهم يمارس المهنة منذ عدة سنوات، وأنه يستخدم كارنيه النقابة العامة للأطباء، والمثبت به رقم قيد خاص بطبيب متوفى من محافظة أخرى، ورقم مزاولة المهنة يخص شخصا آخر، وأن الاسم الحقيقى للمتهم غير مدرج فى جدول أعضاء النقابة.

كما تبين أن المتهم، مقيم بالزقازيق، ويعمل في عدد من المراكز الطبية فى محافظات "الجيزة، الإسماعيلية، القليوبية "العبور"، والشرقية "الزقازيق"، ويستخدم صفحته على موقع الفيس بوك للترويج لنفسه كطبيب ويعلن من خلالها عن مواعيد تواجده بالعيادات المتعاقد معها ويتلقى الحجوزات المرضى ويرد على الاستفسارات الطبية الخاصة بالمرضى، وينشر عليها نصائح طبية ومعلومات.

طبيب أسنان مزيف بالإسكندرية

وتم ضبط المتهم بانتحال صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، واستخراجه 4 بطاقات رقم قومى بمهن مختلفة بموجب مستندات مزورة، من بينها حاصل على بكالوريوس طب أسنان.

بمواجهته، اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته لتلك المهنة داخل العيادة محل الضبط بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، ما مكنه من ممارسة المهنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المقررة

قالت المحامية خديجة مغربي، إن عقوبة منتحل صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص غير رادعة فهي لا تتجاوز العامين وغرامتها تكاد تصل لـ200 جنيه موضحة أنه وفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب ونص المادة 10 تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.

وتابعت أن المادة 11 أيضًا تخص منتحلي صفة الأطباء وجاء بها أنه يعاقب كل من زاول مهنة الطب واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

وتابعت أنه في حالة تضرر أحد المرضى من وقائع ممارسة الطب من الطبيب الممزيف فإنه في حالة الإصابة يكون تهمة الشروع في القتل وعقوبتها تصل لسبع سنوات سجنن ويحق للضحية أو ورثته طلب التعويض من المتهم عقب الحكم النهائي في التهمة.

كيف نظم القانون مزاولة مهنة الطب؟

نظم القانون مزاولة مهنة الطب وفقًا لعدد من الشروط التي تتيح للأطباء قيدهم في سجل وزارة الصحة وجاء في المادة 2: يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.