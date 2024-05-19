الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 5 متهمين بالتشاجر والتسبب فى وفاة طفلة بالخطأ بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس 5 متهمين بالتشاجر، والتسبب في وفاة طفلة بالخطأ، وإصابة شاب آخر بالسيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الأول، الذي أقرّ بواقعة التشاجر، واعترف أن السلاح الناري ملكه، مضيفًا أنه أطلق النار عشوائيًا ولم يقصد إصابة أحد أو قتل الطفلة.

وتبيَّن من التحقيقات أن الطفلة المجني عليها قريبة الطرف الثاني في المشاجرة وتواجدت لمشاهدة الأحداث وأصيبت بالخطأ.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وإصابة شاب.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيَّن نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وابنه، وطرف ثان مكون من صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الأول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثاني.

واعتراض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها الطرف الأول بإحضار بندقية وكذلك ماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة فقام العامل من الطرف الأول بإطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل إمام وشهرتها "غزل" وأصاب شابا آخر تصادف مروره من مكان الواقعة.

وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة للتحقيق.

حبس وفاة طفلة شكل عشوائى المشاجرة

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