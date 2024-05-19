تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صديقهما بحدائق القبة لـ11 يونيو

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة المتهمين بقتل صديقهما، بسبب سرقته محتويات شقة أحدهما لجلسة 11 يونيو المقبل.

وأدلى المتهمان بقتل صديقهما في منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان، أن المجني عليه صديقهما أقام معهما داخل شقة أحدهما، بعدما طلب المجنى عليه المبيت فى الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهما استولى على بعض محتويات الشقة.

وتابع المتهمان أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجاه لشقتهما واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقه من الشقة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة التي أحالتهما للجنايات التي تنظر محاكمتهما.