السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة فى بولاق لـ20 مايو

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أجَّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق  الدكرور، لجلسة 20 مايو؛ للمرافعة.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة 13 متهمًا لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم بذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء نجم عنه إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

جنايات جنوب الجيزة استعراض القوة تهمة القتل بولاق الدكرور

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