عامل يغتصب ابن زوجته وينقله إلى المستشفى في بولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة بشعة ضحيتها طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات، قام زوج والدته بهتك عرضه واغتصاب جسده الصغير حتى أصيب بحالة إعياء ونقله زوج الأم للمستشفى في حالة سيئة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول طفل مصابًا بجروح شديدة في منطقة حساسة نتيجة التعدي عليه وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسد وحالته العامة سيئة.

وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى المستشفى لفحص البلاغ وبيان سبب حالة الطفل.

أفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأن عامل أحضر الطفل إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه سقط على السلم أثناء لهوه ما سبب إصاباته وفقدانه الوعي، وأثناء فحص الأطباء للطفل والإصابات بجسده تبين وجود أثار دماء في منطقة حساسة نتيجة اعتداء عنيف فتم إبلاغ الشرطة للاشتباه في حالة هتك عرض وكذب رواية العامل.

وأضافت التحريات أن ذلك العامل زوج والدة الطفل، وأنه من اغتصب الطفل وهتك عرضه مستغلًا غياب زوجته عن المنزل والخروج لعملها فقام بتجريده من ملابسه وهتك عرضه وعندما تعالت صرخات الطفل انهال عليه بالضرب حتى فوجئ به يفقد الوعي بين يديه فنقله إلى المستشفى وأخبر زوجته والأطباء أنه سقط من أعلى السلم.

وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.