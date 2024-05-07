الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل يغتصب ابن زوجته وينقله إلى المستشفى في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة بشعة ضحيتها طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات، قام زوج والدته بهتك عرضه واغتصاب جسده الصغير حتى أصيب بحالة إعياء ونقله زوج الأم للمستشفى في حالة سيئة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول طفل مصابًا بجروح شديدة في منطقة حساسة نتيجة التعدي عليه وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسد وحالته العامة سيئة.

وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى المستشفى لفحص البلاغ وبيان سبب حالة الطفل. 

txt

اغتصبتها حية وميتة.. اعترافات صادمة لمغتصب طفلة مدينة نصر

txt

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بأن عامل أحضر الطفل إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه سقط على السلم أثناء لهوه ما سبب إصاباته وفقدانه الوعي، وأثناء فحص الأطباء للطفل والإصابات بجسده تبين وجود أثار دماء في منطقة حساسة نتيجة اعتداء عنيف فتم إبلاغ الشرطة للاشتباه في حالة هتك عرض وكذب رواية العامل. 

وأضافت التحريات أن ذلك العامل زوج والدة الطفل، وأنه من اغتصب الطفل وهتك عرضه مستغلًا غياب زوجته عن المنزل والخروج لعملها فقام بتجريده من ملابسه وهتك عرضه وعندما تعالت صرخات الطفل انهال عليه بالضرب حتى فوجئ به يفقد الوعي بين يديه فنقله إلى المستشفى وأخبر زوجته والأطباء أنه سقط من أعلى السلم. 

وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

ينتهك جسد ابن زوجته بولاق الدكرور اغتصاب جسده الصغير اغتصاب منطقة حساسة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»