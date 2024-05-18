"حيلة الهاتف المحمول وفيسبوك".. القصة الكاملة لتمزيق جسد موظف في حلوان

“إعلان لبيع هاتف محمول على فيسبوك”.. كان هذا سبب الشروع في قتل موظف عقب التعدي عليه من قبل آخرين للاستيلاء على هاتفه المحمول في منطقة حلوان فما القصة الكاملة؟

مروره بضائقة مالية

الواقعة تمثلت في مرور موظف بضائقة مالية فعرض بيع هاتفه المحمول على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فتواصل معه شخصين لشراء الهاتف المحمول، واتفق على موعد ليحضر فيه الاثنين ويتم إجراءات البيع.

وعقب ذلك حضر الشخص الراغب في الشراء مستقل سيارة ومعه آخرفي المكان المحدد بالقرب من منزل الضحية، وطلبا منه الصعود للسيارة لفحص الهاتف وبمجرد استقلاله السيارة استخرج أحدهما سلاح أبيض وطلب منه ترك الهاتف والنزول وعندما رفض المجني عليه وصمم على أخذ هاتفه تعدى عليه بالضرب بالسلاح وأصابه بجروح قطعية في الجسم.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي أكد أنه عرض هاتفه المحمول على فيس بوك، وتواصل معه أحدهما عبر مكالمة هاتفية يطلب شرائه، واتفقا على موعد ومكان إتمام عملية البيع وبوصوله المكان المحدد بينهما حضر الشخص الذي تواصل معه في سيارة وعقب ذلك أخذ منه الهاتف لفحصه وطلب منه المغادرة بالإكراه، وعندما رفضوا تعدوا عليه بسلاح أبيض.

التقرير الطبي

وتسلمت النيابة تقرير الحالة الصحية للمجني عليه وتبين أنه أصيبا بقطعا بالشريان وجروح في البطن وقطع في شريان وأوردة اليد، وعلى آثر ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

بلاغ قسم شرطة حلوان

كان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من المستشفى العام يفيد استقبال “أ. ع”، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة في البطن وقطع في عدة شرايين حيوية بالجسد، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المجني عليه تعرض للضرب والإصابة من قبل شخصين لسرقة هاتفه المحمول.

تحرر المحضر رقم 7880 لسنة 2024، والعرض على النيابة للتحقيق.