السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حيلة الهاتف المحمول وفيسبوك".. القصة الكاملة لتمزيق جسد موظف في حلوان

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

“إعلان لبيع هاتف محمول على فيسبوك”.. كان هذا سبب الشروع في قتل موظف عقب التعدي عليه من قبل آخرين للاستيلاء على هاتفه المحمول في منطقة حلوان فما القصة الكاملة؟

مروره بضائقة مالية

الواقعة تمثلت في مرور موظف بضائقة مالية فعرض بيع هاتفه المحمول على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فتواصل معه شخصين لشراء الهاتف المحمول، واتفق على موعد ليحضر فيه الاثنين ويتم إجراءات البيع.

وعقب ذلك حضر الشخص الراغب في الشراء مستقل سيارة ومعه آخرفي المكان المحدد بالقرب من منزل الضحية، وطلبا منه الصعود للسيارة لفحص الهاتف وبمجرد استقلاله السيارة استخرج أحدهما سلاح أبيض وطلب منه ترك الهاتف والنزول وعندما رفض المجني عليه وصمم على أخذ هاتفه تعدى عليه بالضرب بالسلاح وأصابه بجروح قطعية في الجسم.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي أكد أنه عرض هاتفه المحمول على فيس بوك، وتواصل معه أحدهما عبر مكالمة هاتفية يطلب شرائه، واتفقا على موعد ومكان إتمام عملية البيع وبوصوله المكان المحدد بينهما حضر الشخص الذي تواصل معه في سيارة وعقب ذلك أخذ منه الهاتف لفحصه وطلب منه المغادرة بالإكراه، وعندما رفضوا تعدوا عليه بسلاح أبيض.

التقرير الطبي 

وتسلمت النيابة تقرير الحالة الصحية للمجني عليه وتبين أنه أصيبا بقطعا بالشريان وجروح في البطن وقطع في شريان وأوردة اليد، وعلى آثر ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

بلاغ قسم شرطة حلوان

كان تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من المستشفى العام يفيد استقبال “أ. ع”، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة في البطن وقطع في عدة شرايين حيوية بالجسد، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المجني عليه تعرض للضرب والإصابة من قبل شخصين لسرقة هاتفه المحمول.

تحرر المحضر رقم 7880 لسنة 2024، والعرض على النيابة للتحقيق.

فيسبوك هاتف محمول موظف مروره بضائقة مالية سلاح أبيض الهاتف المحمول إجراءات البيع التقرير الطبي بلاغ قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

مجهولان يمزقان جسد شاب لسرقة "موبايله" فى حلوان

تربية حلوان تحتفي بتقييم مشروعات طلاب برنامج “معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات”

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

زيادة أعداد جماهير الترجى أمام الأهلى للمرة الثالثة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم