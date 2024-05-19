الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تنفى مسئوليتها عن حادث طائرة الرئيس الإيرانى

حادث طائرة الرئيس
حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

نفت إسرائيل مسئوليتها عن حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، إنه لا علاقة لإسرائيل "بتحطم مروحية الرئيس الإيراني".

تفاصيل حادث طائرة الرئيس الإيراني

هذا ووقع في الساعات القليلة الماضية حادث لطائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التي كانت تنقله لحضور حفل افتتاح أحد السدود الجديدة بدولة إيران، وحتى الآن لم يتم العثور على الطائرة، وغير معلوم إن كانت الطائرة تعرضت للسقوط أو للهبوط الاضطراري.

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