الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تضارب فى المعلومات.. ماذا حدث للرئيس الإيرانى وعلاقة إسرائيل بالحادث؟

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

قالت الدكتورة هدى رءوف الخبيرة في الشئون الإيرانية، إن هناك تضاربا في المعلومات التي تأتي من وكالات الأنباء الإيرانية، مشيرة إلى أن هناك أنباء تفيد بأن فرق البحث وصلت لمكان سقوط الطائرة، ومنذ قليل تواترت معلومات أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بخير وتحرك برًا إلى منطقة تبريز، لكن لا توجد معلومات مؤكدة، وجميع المعلومات من وكالات أنباء إيرانية.

ولفتت خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الحادث كان نتيجة سقوط إحدى الطائرات والتي كان على متنها الرئيس الإيراني وعدد من المسئولين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني.

وأضافت أنه ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن الحادث، وسيكون مبكرًا وضع سيناريوهات لما حدث، وفي ظل التصعيد الأخير في المنطقة، سيكون من الصعوبة الوصول لاستنتاج، ومبكرًا جدًا التكهن بأن إسرائيل لها علاقة بالحادث.

وختمت بأنه في ظل تضارب المعلومات، لم يقال هل الرئيس بحالة جيدة أم لا، وهناك صعوبة أن تقوم فرق الإنقاذ بعملية البحث، بسبب الطقس السيئ.

 

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