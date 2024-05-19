الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يعرقل عملية إنقاذ طائرة الرئيس الإيرانى؟.. وتداعيات الحادث

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن أن سوء الأحوال الجوية هو السبب في حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأن هذا الطقس السيئ يعيق عمليات الإنقاذ، ويعوق عمل فرق البحث.

 

تداعيات حادث طائرة الرئيس الإيراني

وكشف لاشين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، تداعيات الحادث، قائلًا: “إن الموقف السياسي معقد للغاية، ومستقبل البلاد على المحك، ومن الطبيعي يظهر تصريحات متضاربة في وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن المعلن رسميًا، أنه لم يتم الوصول إلى طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، وطبيعة الأحوال أن تكون التصريحات السياسية في تضارب، لأنه لو أصاب الرئيس ضرر كبير، يعني أزمة في تأمين الرحلات الجوية، وهناك شبهة ما قد تشير إلى بعض العمليات الإرهابية في الداخل، لأنه من الغريب أن الأحوال الجوية كانت سيئة جدًا في أذربيجان قبل الرحلة”.

وأردف: "من الغريب الإصرار على انطلاق الرحلة، وهناك علامات استفهام غير واضحة، إذا كانت الأحوال الجوية سيئة فلماذا الإصرار على الرحلة؟ والضباب الكثيف كان واضحا لكل الجهات المعنية". 

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