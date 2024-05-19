250 محضرًا في حملات تموينية على الأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومختلف صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12 حتى 18 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 35 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 53 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 20 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 12 محضرًا لعدم وجود سجل زيارات وماكينة صرف وميزان، و11 محضرًا للتصرف في 258 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية مكثفة

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي حملة مشتركة مع مفتشي الأغذية والطب البيطري تم تحرير 6 محاضر وضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 108 أکياس بطاطس شيبس، 120عبوة مياه غازية متنوعة، كما تم تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية وغير غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وغير مصاحبة للفواتير الدالة على مصدرها وتم ضبط 120عبوة زيوت طعام، 50عبوة لانشون، 12كجم مقرمشات، 2 طن أعلاف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تحرير 22 محضرًا ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير ملصق عليها البندرول الخاص بسداد الضرائب المستحقة، ومحضرين ضد المسئولين عن محلات تجارية لامتناعهم عن بيع سلع السجائر بغرض احتكارها وبيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومحضر ضد المسئول عن محطة بنزين لقيامه بتجميع مواد بترولية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على 500 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضر ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم التحفظ على ألف لتر مواد وقود.

بينما تم تحرير 4 محاضر جزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و30 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و34 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بجانب سحب 4 عينات غذائية لفحصها معمليا، و9 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية.