الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على منظومة العمل بمركز معلومات شبكات المرافق في بني سويف

الزيارة
الزيارة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز معلومات شبكات المرافق، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة وتفقد منظومة العمل بالقطاعات والمرافق الخدمية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد المعز مدير المركز، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتابع محافظ بنى سويف منظومة وسير العمل بإدارات وأقسام المركز، وشاهد عرضا موجزا  تضمن الإشارة إلى الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تتضمن إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر، إعداد الخرائط المساحية والرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق وعمل إحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة وغيرها من الخدمات.

وأكد المحافظ أهمية ودور المركز الذي يعتبر من أول من المراكز التي تم إنشاؤها في المحافظات، ويعد إضافة متميزة في مجال الحفاظ على البنية التحتية بباطن الأرض وحماية استثمارات المرافق من مياه  وصرف وكهرباء وغاز واتصالات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد متخذ القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية موجها بتعزيز دور المركز في تنمية موارده الذاتية من خلال الخدمات التي يوفرها والاستفادة من تجارب مراكز معلومات المرافق في المحافظات  المتميزة في هذا المجال.

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