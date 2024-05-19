ضبط طالبين حاولا أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بدلاً من شقيقيهما ببنى سويف

تفقد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، عددًا من اللجان المنعقد بها الامتحان للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، حيث تفقد لجان مدرسة طلبة عيد الإعدادية المشتركة بدموشيا التابعة لإدارة بني سويف.

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، وخلال تفقده لجان المدرسة قرر وكيل الوزارة إحالة متابع اللجنة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتغيبه عن اللجنة.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية مع طالبين بإدارتي ببا وإهناسيا حاولا انتحال شخصية شقيقيهما وأداء الاختبار بدلاً عنهما، حيث تم التحفظ على الطالبين وعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الشرطة.

أدى ما يزيد على 58 ألفا و400 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر خلال 315 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة.