الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقل من شهر.. اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

أقل من شهر تقريبًا تبقى على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024  وانتهاء العام الدراسي الجاري 2023/2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي وهو ما يدفعهم للبحث عن جدول الامتحانات للاستعداد للمراجعات النهائية كي تناسب موعدها قبل موعد الامتحان. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في يونيو القادم بداية من 12 يونيو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024 بحيث يكون جدول الامتحانات كالتالي 

اليوم الأول:  هو الإثنين 10 يونيو 2024

 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 

امتحان مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30 

 اليوم الثاني:  الأربعاء 12 يونيو 2024

امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 

امتحان مادة الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

"هنوفر الجو المناسب والهدوء للطلاب".. تصريحات جديدة من وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2024

هل يوجد قرار رسمى بزيادة سنوات الثانوية العامة؟.. مصادر تجيب

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

اليوم الثالث: السبت 22 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

اليوم الرابع: الثلاثاء 25 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

اليوم الخامس: السبت 29 يونيو 2024

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

اليوم السادس: الثلاثاء 2 يوليو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

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رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 ورابط كتاب المفاهيم

 

امتحانات الثانوية العامة 2024

 

اليوم السابع: السبت 6 يوليو 2024

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

 

اليوم الثامن: الأربعاء 10 يوليو 2024

امتحان مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

 

اليوم التاسع: السبت 13 يوليو 2024

امتحان مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

 

اليوم العاشر: الأربعاء 17 يوليو 2024

امتحان مادة الأحياء  من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

 

اليوم  الحادي عشر: السبت 20 يوليو 2024

امتحان مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

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وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الصف الثانى الثانوى فى بورسعيد

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كيف يمكن تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات؟

امتحانات الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي امتحانات الصف الثالث الثانوي امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

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