أقل من شهر.. اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أقل من شهر تقريبًا تبقى على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وانتهاء العام الدراسي الجاري 2023/2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي وهو ما يدفعهم للبحث عن جدول الامتحانات للاستعداد للمراجعات النهائية كي تناسب موعدها قبل موعد الامتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في يونيو القادم بداية من 12 يونيو 2024 وتستمر حتى 20 يوليو 2024 بحيث يكون جدول الامتحانات كالتالي

اليوم الأول: هو الإثنين 10 يونيو 2024

امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30

امتحان مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30

اليوم الثاني: الأربعاء 12 يونيو 2024

امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30

امتحان مادة الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

اليوم الثالث: السبت 22 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

اليوم الرابع: الثلاثاء 25 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

اليوم الخامس: السبت 29 يونيو 2024

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

اليوم السادس: الثلاثاء 2 يوليو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

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امتحانات الثانوية العامة 2024

اليوم السابع: السبت 6 يوليو 2024

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

اليوم الثامن: الأربعاء 10 يوليو 2024

امتحان مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

اليوم التاسع: السبت 13 يوليو 2024

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