الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 ورابط كتاب المفاهيم

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الثانوي

ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وكذلك روابط الوصول إلى كتب المفاهيم الخاصة بمواد الثانوية العامة مع تبقي القليل على امتحانات نهاية العام الدراسي. 

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وكذلك روابط كتب المفاهيم للمواد التي يدرسها الطالب. 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

تبدأ امتحانات طلاب  الصف الثالث الثانوي 2024 من السبت 22 يونيو 2024: بامتحان مادة اللغة العربية 

الثلاثاء 25 يونيو 2024:  امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 

السبت 29 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء - امتحان مادة التاريخ 

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 6 يوليو 2024 : امتحان مادة الكيمياء - امتحان مادة الجغرافيا 

الأربعاء 10 يوليو 2024: امتحان مادة الجيولوجيا - امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية - امتحان مادة علم النفس والاجتماع 

السبت 13 يوليو 2024 : امتحان مادة  التفاضل والتكامل 

الأربعاء 17 يوليو 2024 : امتحان مادة الأحياء - امتحان مادة الاستاتيكا - امتحان مادة الفلسفة والمنطق 

السبت 20 يوليو 2024  : امتحان مادة الديناميكا 

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024  المواد غير المضافة الثانوية العامة  للمجموعة تبدأ من 

الإثنين 10 يونيو 2024 : بامتحان مادة التربية الدينية  - امتحان مادة التربية والوطنية 

الأربعاء 12 يونيو 2024 : امتحان  مادة الاقتصادي - امتحان  مادة الإحصاء 

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

استعد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بالقاهرة والجيزة

رابط كتاب مفاهيم الثانوية العامة 2024 

تتيح وزارة التربية والتعليم رابط مباشر للوصول إلى مجلد مفاهيم الثانوية العامة (الشعبة العلمية - الشعبة الادبية) اضغط هنا

تأتي اهمية كتاب مفاهيم الثانوية العامة في احتوائها على كافة القوانين والمعلومات المتعلقة بجميع أسئلة الامتحان في كل مادة، لكي تصبح أداة للوصول للمعلومة التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان.

وتكون متاحة كالتالي:

تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى علوم

تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى رياضيات

ملحق مفاهيم اللغة الالمانية

ملحق مفاهيم اللغة الابطالية

ملحق مفاهيم اللغة الاسبانية

مجلد مفاهيم الشعبة الادبية

مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات

مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الالمانية

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الإيطالية

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الاسبانية

مجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الادبية

مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي رياضيات

مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي علوم

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الإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بمعاهد غزة ببيت شباب 15 مايو

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

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