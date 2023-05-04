توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

يتزايد البحث عن امتحانات الثانوية العامة وكذلك توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لحساب الدرجات المختلفة التي يحصل عليها الطالب والتي تبدأ امتحاناتهم في يونيو القادم.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

في التقرير التالي نعرض لطلاب الثانوية العامة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 كي يكونوا على علم بها قبل خوض امتحاناتهم التي تبدأ الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو.

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، درجات المواد المشتركة مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حده مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

ويكون تقسيم درجات المواد كالتالي

اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة

ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة

ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات البحتة

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات التطبيقية

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة.

درجات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة.