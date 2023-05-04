الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

امتحانات
امتحانات

يتزايد البحث عن امتحانات الثانوية العامة وكذلك توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لحساب الدرجات المختلفة التي يحصل عليها الطالب والتي تبدأ امتحاناتهم في يونيو القادم.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

في التقرير التالي نعرض لطلاب الثانوية العامة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 كي يكونوا على علم بها قبل خوض امتحاناتهم التي تبدأ الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو.

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، درجات المواد المشتركة مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حده مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

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التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023

ويكون تقسيم درجات المواد كالتالي 

اللغة العربية 
الدرجة الكلية 80 درجة 
ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 
الدرجة الكلية 50 درجة 
ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 
الدرجة الكلية 40 درجة 
ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء 
الدرجة الكلية 60 درجة 
ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء 
الدرجة الكلية 60 درجة 
ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا 
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية
30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من   15 درجة

ديناميكا
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة 

الرياضيات البحتة 
الدرجة الكلية  60 درجة 
ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات التطبيقية 
الدرجة الكلية 60 درجة 
ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ  
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا
الدرجة الكلية  60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق
  الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع  
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة.

درجات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية 
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية 
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من  12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة.

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