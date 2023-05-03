عبدالحكم يعلن أعداد طلاب الثانوية العامة واللجان هذا العام

أعلن خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم ومدير الإدارة العامة للامتحانات، ان عدد طلاب الثانوية العامة هذا وصل تقريبًا إلى 750 ألف طالب وطالبة.

كما أعلن عبدالحكم أن عدد اللجان بلغ 1088 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ولا تشمل اللجان الخاصة بالسجون والمستشفيات.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 - 2023 والتي تنعقد 12 يونيو المقبل.

واستهل الدكتور رضا حجازي حديثه بالتأكيد على سعي الوزارة إلى تحقيق مبدأ الشفافية ورفع حالة الوعي المجتمعي ونقل الصورة الصحيحة للجمهور بموضوعية وحيادية، مشيرًا إلى الدور المهم للإعلام الداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وأشار الوزير إلى أنه هذا العام، حرصت الوزارة على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، والتيسير على أبنائنا الطلاب وطمأنتهم فضلًا عن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.