السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يتفقد سير امتحانات الصف الثانى الثانوى فى بورسعيد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، والتي بدأت اليوم بامتحان اللغة العربية بمحافظة بورسعيد

وتحدث وزير التربية والتعليم إلى الطلبة الذين أكدوا أن الامتحان من المنهج والكتب المدرسية، كما تفقد عددًا من اللجان لمتابعة سير اليوم الأول من الامتحانات.

كما تم خلال اللقاء الاطمئنان على انضباط وحسن سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وقيام المحافظة بتوفير المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مثمنًا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وسير امتحانات النقل.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم اجتماع مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

كما يشهد الوزير والمحافظ حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

 

الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
الدكتور رضا حجازي في جانب من الحدث
بورسعيد وزير التربية والتعليم امتحانات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى

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