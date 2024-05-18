"هنوفر الجو المناسب والهدوء للطلاب".. تصريحات جديدة من وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2024

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من التصريحات عن امتحانات الثانوية العامة 2024، وخلال التقرير التالي ترصد الدستور أبرز تصريحات الوزير عن الامتحانات والتى يفصلنا عنها أسابيع قليلة.

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-الامتحانات ستكون منضبطة وتأتي مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والألغاز.

- الوزارة قامت بعمل هذه القوافل التعليمية ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

- الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

-يجب على الطلاب الاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة.

-وجه الوزير الطلاب بضرورة الانضباط بلجان الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

- أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وإدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي فى مناهجها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ووجهت عددا من التحذيرات لطلاب الثانوية العامة، لا بد من الانتباه لها في امتحانات نهاية العامة، حيث شددت على ضرورة تظليل رقم الجلوس بشكل صحيح، وفق ما هو مدون ببطاقة رقم الجلوس، ولا يكتفي الطالب بكتابة الرقم فقط دون تظليل، مؤكدة أن الطالب عليه تظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت، ولن يعتد بأي تظليل خاطئ، لا نصف تظليل أو خطوط.

طريقة الإجابة على امتحانات الثانوية العامة

وقالت الوزارة، خلال فيديو توضيحي لطلاب الثانوية: ممنوع تماما استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة، ويمكن للطالب كتابة علامة إكس على الإجابة التي يرغب في إلغائها، وتظليل دائرة أخرى.

وحذرت الوزارة من تظليل دائرتين في البابل شيت الخاص بامتحانات الثانوية العامة أو تجاهل وضع علامة إكس على أحد الإجابتين لأن ذلك يعني عدم حصول الطالب على درجة السؤال.

وأشارت إلى أنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه ممنوع الإجابة على ظهر ورقة الإجابة أو في بوكليت أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ولن يلتفت لأي إجابة في غير المكان المخصص لها.