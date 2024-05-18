السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نزوح جديد".. جيش الاحتلال يطالب المواطنين بإخلاء مناطق جديدة والانتقال للمأوى غرب غزة

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين، بضرورة إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المأوى غرب غزة.

وزعم أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس منتشرة بتلك المناطق، وأطلقت قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

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وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: "تحذير عاجل إلى السكان الموجودين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين - بلوكات 973، 974، 978، 979، 1738-1745، تقوم عناصر حماس والمنظمات الإرهابية بأنشطة إرهابية وبإطلاق قذائف صاروخية إلى البلدات الإسرائيلية من المناطق التي توجدون فيها، حيث سيعمل جيش الدفاع ضدها بقوة بشكل عاجل". 

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وتابع أدرعي: "عليكم إخلاء مناطق وجودكم بشكل فوري إلى المأوى المعروفة غرب مدينة غزة".

الأسوأ فى تاريخ إسرائيل.. رئيس بلدية سديروت: يجب حل الحكومة بعد فشلها وإخفاقها

في وقت سابق، من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، نقلًا عن رئيس بلدية سديروت، إنه يجب حل الحكومة الإسرائيلية الحالية بعد فشلها وإخفاقها والإحباط الذي سببته.

فيما أفادت قناة "كان" العبرية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتراض 5 صواريخ من ضمن الرشقة الصاروخية المكثفة الأخيرة التي أطلقتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على عسقلان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يجب على بيني غانتس الإعلان الليلة عن انسحابه من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وتابع لابيد: على غانتس أن يعلن أنه لن يساهم في غدر المختطفين وهجر الشمال وتدمير الاقتصاد والطبقة الوسطى، متابعًا أنه يجب الإعلان عن أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في الحكم، وأنه سيترك الحكومة نهائيًا، وأن يدعو لانتخابات الآن.

وسبق، وقال أبوعبيدة، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفضل مقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين، بدلًا من تبادل أسرى لا يخدم مصالحه، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

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