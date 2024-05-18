ارتقاء 3 فلسطينيين فى قصف الاحتلال لمخيم المغازى وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ارتقاء 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلى استهدف المدنيين قرب مستشفى كمال عدوان



وارتقى 22 شهيدًا في قصف للاحتلال، مساء اليوم، استهدف حيًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع العشرين في مخيم النصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 225 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح جنوب غزة وجباليا وأجزاء من شمال القطاع، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الثاني عشر على التوالي.