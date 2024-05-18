السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتقاء 3 فلسطينيين فى قصف الاحتلال لمخيم المغازى وسط قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

txt

إعلام إسرائيلى: 3 مروحيات نقلت جنودًا قتلى ومصابين من قطاع غزة منذ صباح اليوم

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

txt

رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين في غزة

ارتقاء 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلى استهدف المدنيين قرب مستشفى كمال عدوان


وارتقى 22 شهيدًا في قصف للاحتلال، مساء اليوم، استهدف حيًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع العشرين في مخيم النصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 225 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح جنوب غزة وجباليا وأجزاء من شمال القطاع، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الثاني عشر على التوالي.

فلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم المغازي مستشفى كمال عدوان

مواد متعلقة

الأسوأ فى تاريخ إسرائيل.. رئيس بلدية سديروت: يجب حل الحكومة بعد فشلها وإخفاقها

مظاهرات حاشدة فى عواصم ودول أوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

ارتقاء 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلى استهدف المدنيين قرب مستشفى كمال عدوان

ماذا بعد القمة العربية الـ33.. وكيف دعّمت وقف الحرب فى قطاع غزة؟ (خاص)

خبراء فلسطينيون يعلقون على إلزام النواب الأمريكى الرئيس بايدن بتزويد إسرائيل بالأسلحة

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

"الأونروا": الرصيف البحرى فى غزة لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر البرية

"كتائب القسام": استهدفنا ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105 فى مخيم جباليا

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

عاجل.. كيف يستعيد الزمالك الألقاب القارية على حساب نهضة بركان؟

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

زيادة أعداد جماهير الترجى أمام الأهلى للمرة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم