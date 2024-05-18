الأسوأ فى تاريخ إسرائيل.. رئيس بلدية سديروت: يجب حل الحكومة بعد فشلها وإخفاقها

ذكرت القناة 12 العبرية نقلًا عن رئيس بلدية سديروت، مساء اليوم السبت، أنه يجب حل الحكومة الإسرائيلية الحالية بعد فشلها وإخفاقها والإحباط الذي سببته.

فيما أفادت قناة كان العبرية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتراض 5 صواريخ من ضمن الرشقة الصاروخية المكثفة الأخيرة التي أطلقتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على عسقلان.

لابيد يطالب غانتس بالانسحاب من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل

وفي قت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يجب على بيني غانتس الإعلان الليلة عن انسحابه من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وتابع لابيد: على غانتس أن يعلن أنه لن يساهم في غدر المختطفين وهجر الشمال وتدمير الاقتصاد والطبقة الوسطى، متابعًا أنه يجب الإعلان أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في الحكم وأنه سيترك الحكومة نهائيًا وأن يدعو لانتخابات الآن.



وسبق، وقال أبوعبيدة، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفضل مقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين، بدلًا من تبادل أسرى لا يخدم مصالحه، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأضاف "أبوعبيدة" أن قيادة العدو تزج بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نعوش من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى.

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة التونسية، ومدينة ماينز وبراونشفايغ في ألمانيا والعاصمة برلين، وأوبسالا ومالمو في السويد، وفلورنسا الإيطالية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وإسطنبول التركية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.