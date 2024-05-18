السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرات حاشدة فى عواصم ودول أوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة التونسية، ومدينة ماينز وبراونشفايغ في ألمانيا والعاصمة برلين، وأوبسالا ومالمو في السويد، وفلورنسا الإيطالية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وإسطنبول التركية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 

ارتقاء 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلى استهدف المدنيين قرب مستشفى كمال عدوان

وارتقي 22 شهيدا في قصف للاحتلال، مساء اليوم، استهدف حيًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع العشرين في مخيم النصيرات.

 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 225 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

 

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح جنوب غزة وجباليا وأجزاء من شمال القطاع، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الثاني عشر على التوالي.

مظاهرات العدوان الإسرائيلى قطاع غزة باريس كوبنهاغن

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