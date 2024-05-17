خبراء فلسطينيون يعلقون على إلزام النواب الأمريكى الرئيس بايدن بتزويد إسرائيل بالأسلحة

علق عدد من الخبراء الفلسطينيين على إلزام مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن بتزويد إسرائيل بالأسلحة، بجانب جلسة محكمة العدل الدولية اليوم والاستماع إلى إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، يحد مشروع القانون الأمريكي من استخدام أموال البنتاجون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.

‎وأضاف صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جهود الحزب الجمهوري برزت ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني إسرائيل عن شن هجوم واسع على رفح.

‎وأكد صافي أن مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، ويستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي فقط.

‎وتابع صافي "قد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الدعم العسكري في 8 مايو خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة، وهذا الذي لم يحدث إذ إن الإدارة الأمريكية ماضية في دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، وما يقال على منصات الإعلام مجرد امتصاص غضب الشارع الأمريكي قبل بدء الانتخابات الأمريكية خلال هذا العام 2024".

صافي: ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأمريكي

‎وأوضح صافي أن ما يقوله بايدن مجرد استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل عندما يتحدث عن إجراءات ستطبق في الأراضي الفلسطينية وعن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية قولًا وليس فعلًا، هذا يؤكد لنا بشكل واضح أن الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية.

ولفت صافي إلى أن ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأمريكي الذي أعلن اعتراضه على سياسة بايدن من خلال المظاهرات والاحتجاجات في الميادين والجامعات الأمريكية.

‎وأشار صافي إلى أن الملاحظ أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في رفح ولا تتوقف كثيرًا عند التحذيرات، كما أن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكد صافي أن محكمة العدل الدولية تعمل على وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحـتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن الاحـتلال ينتهك بشكل واضح القوانين الدولية والقرارات الأممية، كما أنه دمر كل مكان في قطاع غزة واستهدف سكانه، وقد طالبت ممثل جنوب إفريقيا بوقف الإبادة الجماعية.

وتابع صافي "أرى أنه سيكون القرار باتخاذ تدابير إضافيّة بشأن الوضع في قطاع غزة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتدخل الإدارة الأمريكية سيكون حاضرًا في حيثيات القرار وهذا الذي سيمنع أي اجراء سيتخذ ضد إسرائيل".

أبولحية: الإدارة الأمريكية لم تتوقف عن توريد كافة الأسلحة الأمريكية التي ترغب بها إسرائيل لقتل شعبنا

فيما أكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، أن الإدارة الأمريكية لم تتوقف عن توريد كافة الأسلحة الأمريكية التي ترغب بها إسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني.

وشدد أبولحية على أن الولايات المتحدة هي شريكة في حرب الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوح مجرد تلويح عن منع نوع معين من الأسلحة الفتاكة، وذلك لأنه يرى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهين كرامة الولايات المتحدة الأمريكية حينما لا يستمع إليهم، ولذلك الإدارة الأمريكية والكونجرس هم شركاء نتنياهو في هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع أبولحية "محكمة العدل الدولية مطالبة اليوم بإصدار تدابير أكثر صرامة وقابلة للتنفيذ الفوري ومقترنة بعقوبات لوقف حرب الإبادة الجماعية وما دون ذلك فإنه يعني أن تستمر إسرائيل بفعل ما ترغب من جرائم مدانة وفقًا للقانون الدولي ولا تصدر بحقها ولو عقوبة صغيرة واحدة، أتوقع أن تنتصر محكمة العدل الدولية للإنسانية والقانون الدولي وتتخذ خطوات عملية فورية، وذلك لأن الدفوع التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا دامغة وتدين إسرائيل".